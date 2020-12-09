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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Авраам Пападопулос
№34
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
3 дек. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2013/2014
2011/2012
2009/2010
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
был в запасе
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Марсель
2 : 1
Олимпиакос
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Олимпиакос
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
Олимпиакос
0 : 1
Манчестер Сити
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Олимпиакос
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
был в запасе
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Порту
2 : 0
Олимпиакос
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Олимпиакос
0
был в запасе
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Олимпиакос
1 : 0
Марсель
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Марсель
0
был в запасе