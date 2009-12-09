Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Анастасиос Пантос
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
5 мая 1976 (44) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
АЗ Алкмаар
0 : 0
Олимпиакос
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
0
Олимпиакос
0
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Олимпиакос
1 : 0
АЗ Алкмаар
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
АЗ Алкмаар
0
был в запасе