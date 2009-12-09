Дидье Доми
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 мая 1978 (42) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
минуты: 86' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 86' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
АЗ Алкмаар
0 : 0
Олимпиакос
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
0
Олимпиакос
0
был в запасе
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Олимпиакос
0
был в запасе
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
Олимпиакос
2 : 1
Стандард
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
2
Стандард
1
был в запасе
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
Арсенал
2 : 0
Олимпиакос
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Олимпиакос
1 : 0
АЗ Алкмаар
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур