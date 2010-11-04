Христос Пацацоглу
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
19 марта 1979 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зенит
4
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕК
3
Хайдук
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур