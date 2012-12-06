Стеффен Иверсен
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 нояб. 1976 (44) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
3
Рапид
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Байер
1
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Русенборг
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур