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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Пер-Сильян Скьельбред
№5
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
16 июня 1987 (33) года
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:15
Вентспилс
1 : 5
Русенборг
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
1
Русенборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд