Пер-Сильян Скьельбред
№5
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
16 июня 1987 (33) года
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
Вентспилс
1 : 5
Русенборг
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
1
Русенборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд