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Даниэле Фиканья
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 февр. 1981 (40) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Сампдория
2
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2
Сиена
1
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Сиена
2 : 1
Удинезе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
2
Удинезе
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Бари
2 : 1
Сиена
71'
71'
71'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
2
Сиена
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
67'
67'
67'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Дженоа
4 : 2
Сиена
55'
55'
55'
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
4
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Лацио
90'
90'
90'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Сиена
0 : 1
Ювентус
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Ливорно
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0
Ливорно
0
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Сиена
0 : 0
Кьево
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Сампдория
4 : 1
Сиена
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Рома
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
21:45
Сиена
1 : 2
Милан
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур