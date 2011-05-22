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Олимпиада
Симоне Лориа
№51
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 окт. 1976 (44) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Рома
3 : 1
Сампдория
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Катания
2 : 1
Рома
16'
16'
16'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
16'
минуты: 6' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
2
Рома
1
минуты: 6' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
21:45
Рома
0 : 0
Милан
07.05.2011
07 мая 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0
Милан
0
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
Рома
1 : 0
Кьево
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1
Кьево
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Рома
2 : 3
Палермо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Палермо
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
Удинезе
1 : 2
Рома
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Рома
2 : 0
Лацио
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Рома
2 : 2
Парма
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Парма
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Дженоа
4 : 3
Рома
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
4
Рома
3
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
22:45
Интер
5 : 3
Рома
82'
82'
82'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
22:45
82'
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
5
Рома
3
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур