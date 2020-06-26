Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лука Россеттини
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 мая 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2009/2010
2008/2009
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
69'
69'
69'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
18'
18'
18'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
76'
76'
76'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
Показать все игры