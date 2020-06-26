Лука Россеттини
№13
Защитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 мая 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
был в запасе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
69'
69'
69'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
18'
18'
18'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
Милан
2 : 2
Лечче
76'
76'
76'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур