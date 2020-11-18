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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ансси Яаккола
№31
Вратарь
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Команда
Рединг
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
13 марта 1987 (34) года
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
товарищеские матчи. сборные
отбор че-2020
англия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Уэльс
3 : 1
Финляндия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Уэльс
3
Финляндия
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
был в запасе
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
был в запасе
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе