Ансси Яаккола
№31
Вратарь
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Команда
Рединг
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
13 марта 1987 (34) года
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Уэльс
3 : 1
Финляндия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Уэльс
3
Финляндия
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе