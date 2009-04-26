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Олимпиада
Димитриос Элефверопулос
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
7 авг. 1976 (44) года
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сиена
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 0
Лацио
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сиена
2
Лацио
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Сиена
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Сиена
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1
Милан
5
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Катания
0 : 3
Сиена
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
0
Сиена
3
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
Рома
1 : 0
Сиена
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1
Сиена
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Удинезе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сиена
1
Удинезе
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 2
Сиена
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2
Сиена
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
был в запасе