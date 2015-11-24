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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Освальдо
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2008/2009
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
0
Динамо
2
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 0
Маккаби
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
2
Маккаби
0
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 1
Челси
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 87' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Челси
1
минуты: 87' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Порту
2
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур