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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сержио Флоккари
№10
Нападающий
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 нояб. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2012/2013
2010/2011
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
СПАЛ
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/4 финала
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала