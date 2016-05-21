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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Симоне Падоин
№19
Полузащитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 марта 1984 (37) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
Интер
3(3) : 0(5)
Ювентус
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
3(3)
Ювентус
0(5)
был в запасе
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:45
Ювентус
3 : 0
Интер
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
3
Интер
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Кубок, 1/2 финала
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Лацио
0 : 1
Ювентус
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
0
Ювентус
1
был в запасе