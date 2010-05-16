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Олимпиада
Макс Тонетто
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 нояб. 1974 (46) лет
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
21:45
Рома
1 : 2
Сампдория
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1
Сампдория
2
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
19:30
Лацио
1 : 2
Рома
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Рома
2 : 1
Аталанта
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Бари
0 : 1
Рома
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
0
Рома
1
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:00
Рома
2 : 1
Интер
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2
Интер
1
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
22:45
Рома
4 : 2
Удинезе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
4
Удинезе
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ливорно
3 : 3
Рома
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3
Рома
3
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Рома
1 : 0
Катания
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1
Катания
0
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Рома
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
21:45
Милан
2 : 1
Рома
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Рома
2 : 1
Наполи
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Дженоа
3 : 2
Рома
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3
Рома
2
был в запасе