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Олимпиада
Мирко Вучинич
№9
Нападающий
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Команда
Аль-Джазира
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 окт. 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
Рома
0 : 1
Ювентус
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0
Ювентус
1
был в запасе
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
21:45
Удинезе
0 : 2
Ювентус
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
21:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2
Ливорно
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Ювентус
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
2
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Интер
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:45
Ювентус
4 : 2
Сампдория
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
4
Сампдория
2
был в запасе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Рома
77'
77'
77'
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
77'
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Рома
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
1 : 0
Удинезе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Ювентус
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0
Ювентус
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:30
Торино
0 : 1
Ювентус
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Кьево
1 : 2
Ювентус
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1
Ювентус
2
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
85'
85'
85'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:00
Интер
1 : 1
Ювентус
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 3 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
21:45
Ювентус
4 : 1
Лацио
49'
49'
49'
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
21:45
49'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4
Лацио
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 2 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
21:45
Сампдория
0 : 1
Ювентус
81'
81'
81'
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур