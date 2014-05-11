Мирко Вучинич
№9
Нападающий
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Команда
Аль-Джазира
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 окт. 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 18:45
Рома
0 : 1
Ювентус
11.05.2014 11 мая 2014 вс 18:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0
Ювентус
1
был в запасе
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
был в запасе
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 21:45
Удинезе
0 : 2
Ювентус
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 21:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 20:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 20:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2
Ливорно
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 21:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
30.03.2014 30 марта 2014 вс 21:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Ювентус
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
2
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Интер
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:45
Ювентус
4 : 2
Сампдория
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
4
Сампдория
2
был в запасе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 22:45
Ювентус
3 : 0
Рома
77'
77'
77'
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 22:45
77'
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Рома
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 20:30
Ювентус
1 : 0
Удинезе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Ювентус
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0
Ювентус
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:30
Торино
0 : 1
Ювентус
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Кьево
1 : 2
Ювентус
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1
Ювентус
2
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
85'
85'
85'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
Интер
1 : 1
Ювентус
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 3 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:45
Ювентус
4 : 1
Лацио
49'
49'
49'
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:45
49'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4
Лацио
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 2 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 21:45
Сампдория
0 : 1
Ювентус
81'
81'
81'
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур