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Олимпиада
Андреа Барцальи
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 мая 1981 (39) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига европы квалификация
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.05.2019
26 мая 2019
вс
19:00
Сампдория
2 : 0
Ювентус
26.05.2019
26 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Ювентус
0
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
21:30
Ювентус
1 : 1
Аталанта
19.05.2019
19 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
21:30
Рома
2 : 0
Ювентус
12.05.2019
12 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Ювентус
0
был в запасе
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:30
Ювентус
1 : 1
Торино
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1
Торино
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1 : 1
Ювентус
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
1
Ювентус
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2
Фиорентина
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
Ювентус
4 : 1
Удинезе
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:30
Наполи
1 : 2
Ювентус
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1
Ювентус
2
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Ювентус
3
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Ювентус
3
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1
Ювентус
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3
Наполи
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
Парма
1 : 2
Ювентус
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Ювентус
2
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
Ювентус
2 : 0
Лацио
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
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