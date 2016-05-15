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Кристиан Дзаккардо
№5
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
01.05.2016
01 мая 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1
Эмполи
0
был в запасе
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:45
Милан
0 : 0
Карпи
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Верона
1 : 2
Карпи
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1
Карпи
2
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1
Аталанта
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Карпи
55'
55'
55'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
Карпи
1 : 3
Рома
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1
Рома
3
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Карпи
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 13' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1
Карпи
0
минуты: 13' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Карпи
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:00
Карпи
1 : 1
Палермо
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Интер
1 : 1
Карпи
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1
Карпи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Сампдория
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Карпи
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0
Карпи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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