Альберто Аквилани
№20
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 июля 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Эйбар
1 : 0
Лас-Пальмас
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Хетафе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 36 тур
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
минуты: 1' - 54'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 54' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 3
Реал
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Вильярреал
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
2
был в запасе
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
18'
18'
18'
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
69'
69'
69'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
был в запасе