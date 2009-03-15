Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмерсон (Ферейра Да Роса Эмерсон)
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1976 (45) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1
Милан
5
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Милан
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Милан
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Милан
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Милан
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
35'
35'
35'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
Палермо
3 : 1
Милан
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Милан
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2
Милан
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур