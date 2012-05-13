Кристиан Ободо
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
50'
50'
50'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
30'
30'
30'
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 1 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 13 тур