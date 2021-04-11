Кристиан Сапата
№17
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
30 сент. 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
19'
19'
19'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 33'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 1' - 33' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 10 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Наполи
6 : 0
Дженоа
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6
Дженоа
0
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур