Вратислав Грешко
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
24 июля 1977 (43) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе