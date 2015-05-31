Чезаре Натали
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 апр. 1979 (42) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Дженоа
1
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сассуоло
1
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Палермо
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3
Сассуоло
2
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1
Кьево
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
09.03.2015 09 марта 2015 пн 23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
09.03.2015 09 марта 2015 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1
Сассуоло
0
был в запасе