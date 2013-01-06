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Олимпиада
Давид Ди Микеле
№10
Нападающий
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 янв. 1976 (45) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Торино
2 : 0
Кьево
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
2
Кьево
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Рома
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Рома
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2
Кьево
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
Милан
5 : 1
Кьево
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5
Кьево
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1
Кьево
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
87'
87'
87'
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
87'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4
Кьево
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Кьево
0 : 2
Интер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0
Интер
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Кьево
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Кьево
0
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
Кьево
1 : 3
Лацио
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1
Лацио
3
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 3 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Парма
2 : 0
Кьево
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2
Кьево
0
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур