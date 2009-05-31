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Олимпиада
Томмасо Вайлатти
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 янв. 1986 (35) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
9'
9'
9'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
9'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 19 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3
Торино
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур