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Олимпиада
Винченцо Грелла
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
5 окт. 1979 (41) год
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Челси
2 : 1
Блэкберн
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Блэкберн
1
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Блэкберн
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Блэкберн
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
14:45
Блэкберн
4 : 3
Арсенал
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
4
Арсенал
3
был в запасе