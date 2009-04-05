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Эудженио Корини
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июля 1970 (50) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
25'
25'
25'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
29'
29'
29'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 27 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
45'
45'
45'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
был в запасе