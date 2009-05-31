Марко Ди Лорето
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 сент. 1974 (46) лет
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
83'
83'
83'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 30' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 30' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
36'
36'
36'
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 4
Фиорентина
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
был в запасе