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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Анжело Огбонна
№21
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1988 (32) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
минуты: 1' - 16'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 16' / Англия. Кубок, 1/8 финала
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 0
Донкастер Роверс
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
4
Донкастер Роверс
0
был в запасе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
Стокпорт Каунти
0 : 1
Вест Хэм
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стокпорт Каунти
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала