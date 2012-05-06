Джанлука Комотто
№16
Защитник
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Команда
Перуджа
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 окт. 1978 (42) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Чезена
0 : 0
Катания
90'
90'
90'
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
90'
90'
90'
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
62'
62'
62'
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Интер
13'
13'
13'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
2 : 0
Дженоа
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Парма
2 : 0
Чезена
68'
68'
68'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур