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Олимпиада
Самир Ханданович
№1
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Словения
Дата рождения
14 июля 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
-:-
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
-
Кальяри
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
90'
90'
90'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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