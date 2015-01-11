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Олимпиада
Лука Антонини
№7
Защитник
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Команда
Прато
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 авг. 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
Интер
3 : 1
Дженоа
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Дженоа
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Аталанта
2
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Милан
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1
Милан
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
был в запасе
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
22:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Палермо
1
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
Удинезе
2 : 4
Дженоа
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2
Дженоа
4
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 10 тур
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Дженоа
1 : 0
Ювентус
90'
90'
90'
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
90'
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Ювентус
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Дженоа
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Дженоа
2
был в запасе
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
Дженоа
1 : 1
Эмполи
70'
70'
70'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Эмполи
1
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Парма
1 : 2
Дженоа
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 4' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 4' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
21:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Верона
2 : 2
Дженоа
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Лацио
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 3 тур