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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Андреа Раджи
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 июня 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Монако
0 : 1
Кан
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Кан
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
48'
48'
48'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
Амьен
0 : 2
Монако
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
45'
45'
45'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 0
Монако
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
2
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
1
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
1
Монако
1
был в запасе