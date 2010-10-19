Хоссам Мидо
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
23 февр. 1983 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Аякс
2 : 1
Осер
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Аякс
2
Осер
1
был в запасе