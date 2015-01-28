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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Себастьян Джовинко
№10
Нападающий
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Команда
Аль-Хиляль
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 янв. 1987 (34) года
Рост
164
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2008/2009
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
Парма
0 : 1
Ювентус
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
23:00
Ювентус
6 : 1
Верона
5'
45'
5'
45'
5'
45'
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
23:00
5'
45'
минуты: 1' - 65'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6
Верона
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Кубок, 1/8 финала