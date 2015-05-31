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Теннис
Олимпиада
Никола Поцци
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июня 1986 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3
Кьево
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Верона
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Интер
0 : 0
Кьево
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0
Кьево
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1
Кьево
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
Кьево
1 : 0
Палермо
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Кьево
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Кьево
2
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Рома
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Кьево
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Кьево
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе
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