Давиде Басси
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 апр. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 22:45
Ювентус
3 : 2
Аталанта
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
3
Аталанта
2
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 20:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Аталанта
3
Пескара
0
был в запасе