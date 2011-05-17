Патрик Виейра
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1976 (44) года
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
был в запасе
10.05.2011 10 мая 2011 вт 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
10.05.2011 10 мая 2011 вт 21:45
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Эвертон
2 : 1
Манчестер Сити
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
2
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 22:00
Блэкберн
0 : 1
Манчестер Сити
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 22:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкберн
0
Манчестер Сити
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Сандерленд
67'
85'
67'
85'
67'
85'
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
67'
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
5
Сандерленд
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Челси
2 : 0
Манчестер Сити
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Челси
2
Манчестер Сити
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:30
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Фулхэм
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 18:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
1
Фулхэм
1
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Манчестер Сити
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Бирмингем Сити
2 : 2
Манчестер Сити
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 0
Манчестер Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 3
Вулверхэмптон
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
3
был в запасе
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Арсенал
0 : 0
Манчестер Сити
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Блэкпул
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Блэкпул
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Манчестер Сити
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
3
был в запасе
20.12.2010 20 дек. 2010 пн 23:00
Манчестер Сити
1 : 2
Эвертон
20.12.2010 20 дек. 2010 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Эвертон
2
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
был в запасе