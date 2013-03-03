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Деян Станкович
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 сент. 1978 (42) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
90'
90'
90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Кьево
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур