Луис Хименес
№84
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
17 июня 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Дженоа
3 : 2
Чезена
86'
86'
86'
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
86'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
-:-
Бари
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
-
Бари
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Чезена
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Фиорентина
18'
18'
18'
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
18'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
40'
29'
40'
29'
40'
29'
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
40'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
90'
90'
90'
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Парма
2 : 2
Чезена
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2
Чезена
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
90'
90'
90'
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Чезена
1 : 1
Катания
31'
31'
31'
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
31'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
Интер
3 : 2
Чезена
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3
Чезена
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 16 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Рома
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 0
Дженоа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
33'
32'
33'
32'
33'
32'
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
33'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 18 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур