Эстебан Камбьяссо
№91
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 авг. 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Олимпиакос
1 : 1
Бешикташ
36'
36'
36'
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
36'
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала