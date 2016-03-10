Вальтер Самуэль
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
23 марта 1978 (43) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Базель
0 : 0
Севилья
8'
8'
8'
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Базель
2 : 1
Сент-Этьен
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Базель
44'
74'
44'
74'
44'
74'
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сент-Этьен
3
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала