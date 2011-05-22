Марко Матерацци
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 авг. 1973 (47) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Интер
3 : 1
Катания
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
3
Катания
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Интер
15.05.2011 15 мая 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
Интер
3 : 1
Фиорентина
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Фиорентина
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 36 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
Интер
2 : 1
Лацио
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
Парма
2 : 0
Интер
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 19:00
Интер
2 : 0
Кьево
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 21:45
Милан
3 : 0
Интер
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Интер
0
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Лечче
0
был в запасе
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
Интер
5 : 2
Дженоа
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5
Дженоа
2
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 22:45
Сампдория
0 : 2
Интер
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:30
Фиорентина
1 : 2
Интер
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Интер
2
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 22:45
Интер
5 : 3
Рома
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
5
Рома
3
был в запасе
03.02.2011 03 февр. 2011 чт 22:45
Бари
0 : 3
Интер
75'
75'
75'
03.02.2011 03 февр. 2011 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Бари
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 14:30
Удинезе
3 : 1
Интер
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3
Интер
1
был в запасе
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
Интер
3 : 2
Чезена
37'
37'
37'
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Катания
1 : 2
Интер
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
1
Интер
2
был в запасе