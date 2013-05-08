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Олимпиада
Кристиан Киву
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
26 окт. 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
55'
55'
55'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
Интер
2 : 2
Торино
5'
5'
5'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
5'
минуты: 1' - 28'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2
Торино
2
минуты: 1' - 28' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1 : 1
Интер
63'
63'
63'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
90'
90'
90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Кьево
0 : 2
Интер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Сиена
2
был в запасе