Николас Бурдиссо
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 апр. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 2
Торино
21'
21'
21'
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
Торино
1 : 0
Интер
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Торино
1 : 2
Фиорентина
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Фиорентина
2
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
13'
13'
13'
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
Торино
0 : 1
Ювентус
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
74'
74'
74'
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:00
Торино
1 : 3
Наполи
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Лацио
1 : 3
Торино
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур