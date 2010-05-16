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Франческо Тольдо
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 дек. 1971 (49) лет
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Интер
4 : 3
Кьево
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Кьево
3
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
Лацио
0 : 2
Интер
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0
Интер
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:00
Рома
2 : 1
Интер
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2
Интер
1
был в запасе
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Интер
3 : 0
Ливорно
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Ливорно
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
22:45
Палермо
1 : 1
Интер
20.03.2010
20 марта 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1
Интер
1
был в запасе
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:45
Катания
3 : 1
Интер
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Катания
3
Интер
1
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
22:45
Интер
0 : 0
Дженоа
07.03.2010
07 марта 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0
Дженоа
0
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Удинезе
2 : 3
Интер
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Интер
3
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
22:45
Интер
0 : 0
Сампдория
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0
Сампдория
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
22:45
Наполи
0 : 0
Интер
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0
Интер
0
был в запасе
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Парма
1 : 1
Интер
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1
Интер
1
был в запасе
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Интер
2 : 0
Милан
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2
Милан
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
22:45
Бари
2 : 2
Интер
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Бари
2
Интер
2
был в запасе
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
Интер
4 : 3
Сиена
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
4
Сиена
3
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
14:30
Кьево
0 : 1
Интер
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0
Интер
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
22:45
Ювентус
2 : 1
Интер
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
2
Интер
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Интер
1 : 0
Фиорентина
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Фиорентина
0
был в запасе
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