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Олимпиада
Жулио Сезар
№20
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 сент. 1979 (41) год
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Бенфика
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
был в запасе
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
Бенфика
0 : 1
Манчестер Юнайтед
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бенфика
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
5
Бенфика
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бенфика
1 : 2
ЦСКА
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
ЦСКА
2
был в запасе