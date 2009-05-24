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Олимпиада
Диего Тристан
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1976 (45) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Вест Хэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Вест Хэм
33'
33'
33'
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Челси
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
84'
84'
84'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Хэм
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Сандерленд
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вест Хэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Вест Хэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 1
Фулхэм
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вест Хэм
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
2
был в запасе
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Вест Хэм
2 : 1
Сток Сити
87'
87'
87'
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
87'
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2
Сток Сити
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Портсмут
1 : 4
Вест Хэм
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
4
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Челси
1 : 1
Вест Хэм
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
08.12.2008
08 дек. 2008
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2008
08 дек. 2008
пн
23:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
01.12.2008
01 дек. 2008
пн
23:00
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
01.12.2008
01 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
был в запасе