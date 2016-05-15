Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джиованни Паскуале
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 янв. 1982 (39) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
90'
90'
90'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3
Удинезе
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Кьево
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2
Удинезе
0
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
Показать все игры